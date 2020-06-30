مركز شباب الجزيرة يستقبل أعضائه بعد عودة النشاط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

يستقبل مركز شباب الجزيرة غدا الاربعاء، 1 يوليو،  أعضائه  فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى اعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

 

وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة الكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء غدا مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء.


ويتابع المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة أعمال التعقيم والتطهير التي تتم تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى جميع أرجاء المركز من صالات رياضية وحمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وجميع الكافتريات والأماكن المخصصة لاستقبال الأعضاء.


وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بعمل لوحات استرشادية للأعضاء تتضمن تعليمات اللجنة العليا الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتي تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ونشرت الصفحة الرسمية لمركز شباب الجزيرة، جميع الشروط الوقائية الخاصة بدخول الأعضاء بداية من البوابات وقياس درجة الحرارة للعضو وارتداء الكمامات الطبية.

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