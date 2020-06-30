توزيع الشاشات التفاعلية لجهاز حماية المستهلك بمراكز الشباب والأندية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:18 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
التقى الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه والدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك وتم الإتفاق علي التنسيق بين الجهاز والوزارة علي توزيع الشاشات التفاعليه بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوي الي جهاز حماية المستهلك و كذلك تحديد اللآسعار داخل المطاعم و الكافيهات بمراكز الشباب و اللآنديه الرياضيه و شمول الخدمات المقدمة للآعضاء النوادي و خضوعها لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ مع البدء بعدد ١٠ اندية لعقد ندوات توعويه بالقانون .

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سيتم توفير متطوعين من خلال الوزارة للعمل علي زيادة الوعي لدي المواطنين وكدعم من الوزارة للجهاز .

كما قال رئيس جهاز حماية المستهلك بإن الجهاز يتلقي الشكاوي من المواطنين عبر وسائل التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن ١٩٥٨٨ من اي خط ارضي،  او عبر الصفحة الرسمية للجهاز او عن طريق تقديم الشكاوي عبر الواتس اب علي رقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ او عن طريق الموبايل ابلكيشن .

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