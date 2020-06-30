قبل استئناف الرحلات الداخلية.. إجراءات احترازية ووقائية بصالات السفر بمطار الوجه

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر

يستعد مطار محافظة الوجه لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية، يوم الخميس القادم، بالعديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.

 

وجرى تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول، بالإضافة إلى تقسيم صالات المغادرة إلى مناطق "zone" لتطبيق التباعد على أكمل وجه وتركيب حواحز عند كونترات المغادرة ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يصعد 10 مسافرين في كل مرحلة, فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,500 مليون إصابة، بينهم أكثر من 510 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,727 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية
مطار الوجه استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران الداخلية

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