صلاح يواصل كتابة التاريخ.. مصر ضمن 4 دول يفوز لاعبيها بلقب البريمير ليج لأول مرة
قامت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ، بالكشف عن وجود 4 جنسيات جديدة حصلت على لقب المسابقة، بعد تتويج ليفربول بلقب الموسم الحالى.
وجاء النجم المصري
محمد صلاح الذى رفع اسم مصر كأول لاعب من جنسية مصرية يحصل على لقب الدوري الأفضل في
العالم، في مقدمة اللاعبين الأربعة.
وأشار الموقع
الرسمى للبريميرليج، أن السنغالى ساديو مانى والمصري محمد صلاح لعبا دور البطولة فى
هجوم الريدز هذا الموسم ، حيث قدموا سويا 32 هدفاً و14 تمريرة حاسمة، ليدخلا بلديهما
إلى قائمة المتوجين.
كما ذكر الموقع
أن دولة كرواتيا، من خلال المدافع ديان لوفرين، وغينيا ، بفضل لاعب خط الوسط نابى
كيتا ، هما الدوتين الآخرتين التى تفتخر الآن
ببطل الدورى الممتاز.
وهذا يجعل العدد
الإجمالى للجنسيات التى قدمت فائزًا بلقب البريميرليج إلى 51 ، من بين 117 دولة
قدمت لاعبًا للمسابقة.
ونجح ليفربول فى
التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، بعد خسارة منافسه المباشر
فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضى أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1.