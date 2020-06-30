محمود حميدة عن الراحل أحمد زكي: "السند الأول"

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استعاد النجم محمود حميدة ذكرياته مع الإمبراطور الراحل احمد زكي ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعبر حميدة عن حبه الشديد لزكي وعلق قائلا : السند الأول.



يشار أن النجم محمد رمضان اعلن عن قيامه بعمل فيلم يجسد فيه السيرة الذاتية لأحمد زكي تخليداً لذكراه.



وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.



وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.