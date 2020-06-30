مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
يستقبل فريق برشلونة الإسباني بعد قليل نظيره أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب الكامب نو.

دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.


فيما جاءت تشكيلة أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى : اوبلاك.

خط الدفاع : فيلبي - لودي - خيمينز - ارياس

خط الوسط : ساؤول - توماس بارتي - كاراسكو - يورنتي

خط الهجوم: دييجو كوستا  - انخيل كوريا.

 تغطية المباراة

 

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