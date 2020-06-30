مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)





دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تيرشتيجن. خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج. خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

فيما جاءت تشكيلة أتليتكو مدريد كالتالي: حراسة المرمى : اوبلاك. خط الدفاع : فيلبي - لودي - خيمينز - ارياس خط الوسط : ساؤول - توماس بارتي - كاراسكو - يورنتي خط الهجوم: دييجو كوستا - انخيل كوريا. تغطية المباراة

يستقبل فريق برشلونة الإسباني بعد قليل نظيره أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب الكامب نو.