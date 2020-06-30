مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:54 م
يستقبل فريق برشلونة الإسباني بعد قليل نظيره أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب الكامب نو.
دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج.
خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.
فيما جاءت تشكيلة أتليتكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى : اوبلاك.
خط الدفاع : فيلبي - لودي - خيمينز - ارياس
خط الوسط : ساؤول - توماس بارتي - كاراسكو - يورنتي
خط الهجوم: دييجو كوستا - انخيل كوريا.
تغطية المباراة