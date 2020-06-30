الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - تورينو 1 × 2 لاتسيو الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:51 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده منذ حوالي 6 ساعات بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي منذ ساعة و نصف عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو منذ حوالي 11 ساعة الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار منذ حوالي 4 ساعات صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم منذ ساعتين و 33 دقيقة "اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 3 ساعات تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ ساعتين و 50 دقيقة دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده منذ حوالي 9 ساعات الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة منذ ساعتين و 37 دقيقة بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء منذ حوالي 11 ساعة ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى منذ حوالي 3 ساعات بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر منذ ساعتين و 53 دقيقة سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن منذ حوالي 5 ساعات المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي منذ ساعة و 8 دقيقة