بعد توقيع عقد احتكار.. نبيلة السيد تدخل ساحات القضاء مع أمين الهنيدي

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اخدى أهم الفنانات التي دخلت قلوب الجمهور دون استئذان، استطاعت خطف الضحكات بكل حب، هي الفنانة القديرة نبيلة السيد، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم.



في السبعينيات، انتقلت نبيلة إلى فرقة أمين الهنيدي المسرحية، ووقعت عقد احتكار لمدة عام كامل لم تشارك في أي عمل خلالها، واكتفت بتقاضي أجرها الشهري إلى أن مُنعت عنه.



تسبب ذلك في الدخول إلى ساحات القضاء للفصل في الأمر إلا انها تنازلت عن هذه القضايا تقديرًا منها لأمين الهنيدي.



شاركت في مسرحية "العيال كبرت" في عام 1979 مجسدةً دور الأم، لكنها اعتذرت عن عدم إكمال العرض قبل تصويره، لتحل محلها الفنانة كريمة مختار، التي اشتهرت بهذا الدور فيما بعد، ومثل علامة فارقة لها في مسيرتها.



وقدمت ثنائيًا شهيرًا مع الفنان محمد رضا، فيما يقرب من 30 عملًا بين السينما والتليفزيون والمسرح، على رأسها أفلام "عماشة في الأدغال" و"ممنوع في ليلة الدخلة" و"رضا بوند" و"شياطين إلى الأبد".



الطريف أنها جسدت شخصية زوجته في أغلب أعمالهما، حتى استوقفها كثير من المارة لسؤالها عن أحوال محمد رضا، باعتباره زوجها.

