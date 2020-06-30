بعد توقيع عقد احتكار.. نبيلة السيد تدخل ساحات القضاء مع أمين الهنيدي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:09 م
نبيلة السيد
نبيلة السيد
ريهام كمال

اخدى أهم الفنانات التي دخلت قلوب الجمهور دون استئذان، استطاعت خطف الضحكات بكل حب، هي الفنانة القديرة نبيلة السيد، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم.

في السبعينيات، انتقلت نبيلة إلى فرقة أمين الهنيدي المسرحية، ووقعت عقد احتكار لمدة عام كامل لم تشارك في أي عمل خلالها، واكتفت بتقاضي أجرها الشهري إلى أن مُنعت عنه.

تسبب ذلك في الدخول إلى ساحات القضاء للفصل في الأمر إلا انها تنازلت عن هذه القضايا تقديرًا منها لأمين الهنيدي.

شاركت في مسرحية "العيال كبرت" في عام 1979 مجسدةً دور الأم، لكنها اعتذرت عن عدم إكمال العرض قبل تصويره، لتحل محلها الفنانة كريمة مختار، التي اشتهرت بهذا الدور فيما بعد، ومثل علامة فارقة لها في مسيرتها.

وقدمت ثنائيًا شهيرًا مع الفنان محمد رضا، فيما يقرب من 30 عملًا بين السينما والتليفزيون والمسرح، على رأسها أفلام "عماشة في الأدغال" و"ممنوع في ليلة الدخلة" و"رضا بوند" و"شياطين إلى الأبد".

الطريف أنها جسدت شخصية زوجته في أغلب أعمالهما، حتى استوقفها كثير من المارة لسؤالها عن أحوال محمد رضا، باعتباره زوجها.

أخبار تهمك

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 10 ساعات

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ 37 دقيقة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:05 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن