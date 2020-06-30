الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران

دعت الصين الولايات المتحدة لرفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران تسبب بالأزمة الحالية.





وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة لرفع عقوباتها أحادية الجانب وغير الشرعية... وللعودة إلى الطريق الصحيح والالتزام بالاتفاق النووي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".



