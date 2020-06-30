الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:48 م
تشانغ جون
تشانغ جون
وكالات
دعت الصين الولايات المتحدة لرفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران تسبب بالأزمة الحالية.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة لرفع عقوباتها أحادية الجانب وغير الشرعية... وللعودة إلى الطريق الصحيح والالتزام بالاتفاق النووي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأكد المندوب الصيني أن بكين "تعارض المساعي الأمريكية لتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران"، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ كافة بنود القرار 2231، بما فيها الاتفاق بشأن رفع القيود المتعلقة بالأسلحة.

وأضاف تشانغ أن "الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي ولا يحق لها إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن".

يذكر أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه عام 2015، ينص على رفع الحظر على توريد الأسلحة إلى إيران بعد 5 سنوات. وينتهي سريان الحظر في أكتوبر المقبل.

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