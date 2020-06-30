أسعار النفط تتراجع بالختام مع الحفاظ على المكاسب الفصلية

تحولت أسعار النفط للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسط استمرار تصاعد المخاوف حيال ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكن الخام الأمريكي حقق مكاسب فصلية بأكثر من 91 بالمائة.





ويأتي أداء الذهب الأسود اليوم بالتزامن مع إحراز تقدماً في محادثات استئناف الصادرات من قبل شركة النفط الحكومية في ليبيا، الأمر الذي أثار مخاوف من زيادة في الإمدادات.





وفي الوقت نفسه، تستمر حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع القياسي في ولايات جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة.





فيما كشف مسح لوكالة "رويترز" تراجع إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى في عقدين خلال الشهر الجاري.





وحقق الخام الأمريكي مكاسب فصلية بنحو 91.7 بالمائة هى الأكبر في حوالي 3 عقود، كما سجل ارتفاع بنحو 10.6 بالمائة خلال الشهر المنتهي اليوم بدعم تخفيضات قياسية للإنتاج النفطي من قبل "أوبك+"، وإشارات تعافي الطلب مع تحفيف قيود الإغلاق.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 39.37 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس بنحو 2.1 بالمائة إلى 40.17 دولار للبرميل.