"غادة درويش" تكتب في شعر المناجاة.. "حــالــــــــــة"

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قصدية "حالة"، للشاعرة القديرة غادة درويش من ديوان "سراديب النوى".



وقفَ الفقيرُ ببابِ عـــزكَ يــــقرعُ

وبذُلِّهِ لعظيــــم ِجاهِـــكَ يضـــــرعُ

.

هــــذا فقيرٌ قد أتى مُتـــوسَــــــــلًا

يرجو القبولَ وقلبه كمْ يخـشـــــعُ

.

نادى بصــوتِ فؤادهِ مُسْــترحِــــمًًا

غفرانــكَ اللهمَّ عني أطــــــــمـــــعُ

.

يــا مَنْ خزائنه بـ كـــنْ لا تنــفــــدُ

أبــدًا ورحمتهُ أجَلُّ وأوســــــــــــعُ

.

يــا واحدًا مُتنزهـًًا فــــي مُلــكــــــِهِ

لبيـكَ ما لكَ مِن شريكٍ يٌتـــبـــــــــــعُ

.

يـا قابلَ التوبَ النصوحَ إذا بـــــــــدا

مِن قلبِ عبدِكَ إذ يتوبُ ويرجـــــــــعُ

.

لـوْ أغلقتْ أبوابُ خلقكَ دونـَـــــــــهُ

أنَّى يخيـبُ وبابُ جودِكَ مَرتــــــــــعُ

.

لـوْ لـمْ يخضْ بحرَ الخلائق زاهـــدًا

في أبْحِــرِ التوحيدِ قامَ ويركـــــــــــعُ

.

وبدتْ تباشيرُ الهدايـــةِ والتــقــــــى

في وجدِهِ حُبـًّـا وعشقًا يُولَــــــــــــعُ

.

وتنسَّم العطرَ الذي يحيــــا بــــــــــــهِ

وعليه مِن حُلل ِالمحبةِ يُخــلـــــــعُ

.

فيعبُّ مِن راح ِالوصال هيامـَـــــهُ

وفنــــاءَهُ عمَّا سواكَ ويَجـــــــــرَعُ

.

والغيرُ يبدو في التجلي خاشـعـــــــًُا

مُتصدِّعـــــــًا لكنه لا يصــــــــدَعُ

.

فلقدْ مَلأتَ من التعشــُّــقِ مابــــــه

يَرضى بفعلكَ إذ تمُنُّ وتمْنـــــــــعُ

.

وأفَضتَ عِلمًا مِن لدنكَ أتى بـــــــهِ

ســـرٌّ لمنْ أحببتَ قلبًا يـــــــــودَعُ

.

ناديتَ في الملأِ العليِّ أحبُّـــــــــــــهُ

فأحبَّــــهُ مَن بامتثالِ يَخضــــــــعُ

.

وشرحتَ للأنوار منًَّا صــدرنــــــــا

ثمَّ القبولُ بقلبِ خلقِكِ يُوضـــــــــعُ

.

ووهبته قلبًا نظيفًا ناصِعــــــــــــــًا

وكذا صحائفَ مِن رضائِكَ أنصَـــعُ

.

فدعاكَ في الليل البهيمِ وخوفـــــــهُ

ورجاؤهُ ساقان بهمــا يُسْـــــــــرعُ

.

فعلا علوًّا لا يُحاكى رفعَــــــــــــــة

أخذتْ بهِ شمسُ الحقيقةِ تسطـــــــــــعُ

.

لا كانَ قلبًًا نامَ في جوفِ الدُّجـــــــى

لا كانَ مَن في حبِّه لا يفـــــــــــزعُ

.

لا كانَ مَن لا يَختلي بحبيبــــــــــــه

لا كانَ مَن في هجرهِ لا يُفجَـــــــــعُ

