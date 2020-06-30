مصطفى بكري عن 30 يونيو: "كنا في عرس مش في ثورة"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفريق محمد زكي وزير الدفاع في عهد الإخوان كان قائدًا للحرس الجمهوري، ورفض ضغوط الرئيس المعزول محمد مرسي لمواجهة المتظاهرين بالقرب من قصر الاتحادية، قائلًا: "لا يوجد متظاهر داخل القصر الرئاسي".





وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الإخوان كان لديهم خطة للقبض على كل المعارضين، وعزل كافة القيادات العسكرية والأمنية، والقبض على 36 قيادة اعلامية، لكن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، أدرك هذا المخطط وقام بإنزال الجيش إلى الشارع، وهذا أفشل مخطط الإخوان.





وأشار إلى أن الجميع تفاجأ بجمع أكثر من 33 مليون مصري في ثورة 30 يونيو، معقبًا: "مفيش حد في مصر مطلعش، كنا في عرس مش في ثورة"





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.





هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.







