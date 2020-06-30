خالد أبو بكر عن 30 يونيو: ثورة حملت آمال المصريين

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ثورة 30 يونيو ذكرى في كل بيت مصري، وحالة شعبية قلما تتكرر في حياة الشعوب، حيث شهدت تكاتف جميع الفئات والأطياف.





وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أن ثورة 30 يونيو نجحت منذ أن بدأت، وهي ثورة بمثابة ملكية عامة لكل الناس، مضيفًا أن هذه الثورة واقع وتاريخ حمل الكثير من الطموح والآمال لدي المصريين.





وتابع: "تجربة ما بعد 25 يناير كانت قاسية جدًا على القوات المسلحة"، معقبا: "رجال الجيش بتوع حرب ومهمات ثقيلة، لكن المشهد والمؤامرات التي تعرضت لها الدولة دفعتهم للتحرك".





وواصل: "الإخوان لم يكن هدفهم فقط الحكم للدولة.. فقد أرادوا التشعب في المؤسسات والسيطرة على الدولة في القضاء والمخابرات والشرطة والمؤسسات.. المصريون تحركوا ضد خطر الإخوان الحقيقى.. هذه الثورة لن تنسي".





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



