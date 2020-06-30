جو بايدن يعلن تعليق التجمعات الانتخابية خشية كورونا

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يشكّل تباينا صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد بالفعل تجمعات كبيرة في إطار حملة إعادة انتخابه.





وقال نائب الرئيس السابق" بايدن"، خلال جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع الصحفيين في ولاية ديلاوير لمناقشة موضوع الوباء وسبل تخفيف انتشاره ، إنه "في رأيي أن هذه أكثر حملة غير اعتيادية في التاريخ الحديث"، مضيفا "سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد، وهذا يعني أنني لن أنظم تجمعات"، لافتا الى أنه لم يخضع بعد لفحص كوفيد-19.





اختبار التعددية

والأحد الماضي، تفوق بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، في اختبار التعددية ضمن فريق الحملة الانتخابية.





ونشر بايدن البيانات بشأن التنوع في صفوف أعضاء حملته بعد تعرضه لضغوط خلال اجتماع عبر الإنترنت جرى في وقت سابق السبت مع ممثلي السكان الأمريكيين من أصول آسيوية وجزر المحيط الهادئ، وبعد وقت قصير سارعت حملة ترامب لنشر بيانتها فهذا الشأن.





وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن أحد مساعدي بايدن، أن أكثر من ثلث الموظفين الدائمين في فريق حملته هم من غير البيض و53 بالمئة منهم نساء.





ونشر فريق حملة ترامب الأرقام الخاصة به بعد وقت قصير من خطوة فريق بايدن السبت والتي أظهرت أن 25 % من كبار الموظفين الدائمين في حملته من غير البيض وأكثر من نصفهم نساء.





ولم يصدر أي الفريقين تفاصيل إضافية فيما يتعلق بأعراق موظفيهما.





يذكر أن الولايات المتحدة دخلت في سجالات جديدة وشديدة بشأن التعددية والعدالة العرقية منذ مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض البشرة في مايو الشهر الماضي.