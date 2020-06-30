تفاصيل عقد أشرف حكيمي مع إنتر ميلان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
وصل أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني الذي انتهت إعارته لبوروسيا دورتموند الألماني إلى مدينة ميلانو الإيطالية تمهيدًا للانضمام لنادي إنتر.

وذكرت صحيفتا (آس وماركا) الإسبانيتان يوم الثلاثاء أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو (56.05 مليون دولار) بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلانو يوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق انستجرام.

وقال تقرير (آس) إن حكيمي البالغ عمره 21 عاما سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام مع إنتر.

وشارك حكيمي، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، في 16 مباراة مع الفريق الأول موسم 2017-2018 لكن فرصة استمراره على المدى البعيد كانت محدودة في وجود داني كارفخال والتعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا في 2018.

وشارك حكيمي في 45 مباراة في كافة المسابقات مع دورتموند هذا الموسم وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة ليساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونيخ.

وقال اللاعب المغربي عبر انستجرام :"الوقت قد حان لإنهاء فترة رائعة في حياتي. بعد عامين رائعين يجب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".

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