بعد تعرضها لحادث سير.. شيماء سيف تغازل جمهورها من داخل سيارتها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:50 م
شيماء سيف
شيماء سيف
فايقة محمد عادل
بعد تعرضها لحادث سير مروع مؤحرا ، شاركت النجمة شيماء سيف جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيماء بالفيديو وهو تقود سيارتها وتغني أغنية "حبيت ايوه انا حبيت" للنجم عمرو دياب.

تستعد الفنانة شيماء سيف، لتقديم أول بطولة مطلقة لها في الدراما من خلال مسلسل "بالقوة" والمقرر أن تبدأ تحضيرات بالعمل خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "بالقوة" ينتمي لنوعية الأعمال الدارمية الطويلة، حيث يتضمن 45 حلقة، وحتى الأن لم يتم التعاقد مع كل فريق العمل والمقرر يتم اختيار الفنانين خلال الفترة الجارية.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل "الزوجة 18" وهو بطولة حسن الرداد،هيدي كرم، محمود البزاوي،سلوى محمد علي، ومن تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين، إخراج مصطفى فكري.

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