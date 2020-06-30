الشماخي والجزيري يغادران معسكر الأفريقي التونسي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
غادر اللاعبان ياسين الشماخي وفخر الدين الجزيري المعسكر التدريبي لفريقهما النادي الأفريقي، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على التأخر في سداد مستحقاتهم المالية.

وفضل اللاعبان اللذان يستعدان للتفاوض من أجل تجديد عقديهما المنتهي، الانسحاب مع معسكر النادي في مدينة منزل بورقيبة شمال غرب تونس، بحسب ما ذكر موقع الإلكتروني لصحيفة الصباح اليوم.

وأضاف الموقع أن اللاعب ياسين الشماخي أحد أبرز لاعبي النادي، لم يتوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي عبد السلام اليونسي لتجديد العقد مقابل مليون دينار تونسي (351 ألف دولار أمريكي).

وتابع أن اللاعب الجزيري كان غادر أيضا لعدم تجديد عقده.

ويعاني الأفريقي من ديون متراكمة وأزمة مالية خانقة تسببت في إصدار عقوبات ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم سداد أجور ومستحقات مالية للاعبين ومدربين.

واستأنف الفريق تدريباته بشكل متأخر استعداد لما تبقى من منافسات في شهر أغسطس، بعد أن تعهدت إدارة النادي بصرف جزء من مستحقات مالية متأخرة للاعبين.

أخبار تهمك

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 9 ساعات

المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن