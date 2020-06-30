الشماخي والجزيري يغادران معسكر الأفريقي التونسي

غادر اللاعبان ياسين الشماخي وفخر الدين الجزيري المعسكر التدريبي لفريقهما النادي الأفريقي، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على التأخر في سداد مستحقاتهم المالية.





وفضل اللاعبان اللذان يستعدان للتفاوض من أجل تجديد عقديهما المنتهي، الانسحاب مع معسكر النادي في مدينة منزل بورقيبة شمال غرب تونس، بحسب ما ذكر موقع الإلكتروني لصحيفة الصباح اليوم.





وأضاف الموقع أن اللاعب ياسين الشماخي أحد أبرز لاعبي النادي، لم يتوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي عبد السلام اليونسي لتجديد العقد مقابل مليون دينار تونسي (351 ألف دولار أمريكي).





وتابع أن اللاعب الجزيري كان غادر أيضا لعدم تجديد عقده.





ويعاني الأفريقي من ديون متراكمة وأزمة مالية خانقة تسببت في إصدار عقوبات ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم سداد أجور ومستحقات مالية للاعبين ومدربين.





واستأنف الفريق تدريباته بشكل متأخر استعداد لما تبقى من منافسات في شهر أغسطس، بعد أن تعهدت إدارة النادي بصرف جزء من مستحقات مالية متأخرة للاعبين.



