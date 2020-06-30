وكيل "محلية النواب": 30 يونيو فاتحة خير على مصر

قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإنجازات التي حققتها مصر خلال الـ 6 السنوات الماضية هو نتاج ثورة 30 يونيو التي كانت فاتحة الخير علي مصر، مؤكداً أن الشعب المصري حين فوض الرئيس السيسي كان الاختيار الصحيح وهو ما نراه الأن من إنجاز الكثير من المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات.





وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن الرئيس أنقذ مصر من خطر الجماعات الإرهابية وحافظ علي النسيج الوطني وتوحيد صفوف المصريين ، لافتاً إلي أنه بمساندة الشعب للقيادة السياسية واصطفافه خلفها أصبحت هناك تنمية في مصر لا مثيل لها في جميع دول العالم.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن جائحة كورونا عطلت مسيرة التنمية علي مستوي العالم ولكن سوف تعبر مصر هذه الأزمة بسلام وأمان، مستطرداً " مصر دائما محروسة بالعناية الالهية وبجيشها وبقياداتها السياسية الحكيمة والرشيدة".





كوارث حكم الإخوان





يذكر أن الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاءً فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، والتي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.





ورسخ حكم "مرسي" على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسّم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا علي هذا المشروع، بدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.





وعمل حكم "مرسي" وبسرعة كبيرة، على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر، رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر.



