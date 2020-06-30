بايرن ميونخ يضم نجم مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

نجح فريق بايرن ميونخ، في حسم صفقة النجم الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدة 5 مواسم قادمة.

 

وذكرت صحيفة "بيلد" الإلمانية، أن إدارة البايرن أنهت التعاقد مع ساني بنجاح بعقد لمدة 5 مواسم.

 

وتابعت الصحيفة، أن صفقة انتقال ساني من صفوف مان سيتي إلى العملاق البافاري ستكلف خزينة البايرن ما يقرب من 50 مليون يورو.

 

وأكدت الصحيفة الألمانية الشهيرة، أن ليروي ساني لن يكون اللاعب الأعلى راتبًا بصفوف بايرن ميونيخ.

 

وينتهى عقد سانى مع مانشستر سيتى بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجبر النادى الإنجليزى على بيعه هذا الصيف بدلا من رحيله دون مقابل مع انتهاء تعاقده.

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