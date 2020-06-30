الولايات المتحدة الأمريكية: تسجيل 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر

أعلن مراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 35,664 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات داخل الولايات إلى 2,581,229 إصابة حتي الآن.

 

وأوضح مراكز السيطرة على الأمراض، بوصول عدد الوفيات بالفيروس "كوفيد-19" اليوم بالولايات المتحدة إلى 370 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 126,739 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,500 مليون إصابة، بينهم أكثر من 510 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,727 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في الولايات المتحدة الامريكية كورونا أمريكا فيروس كورونا عدد المصابين بفيروس كورونا في امريكا الولايات المتحدة الأمريكية الصحة العالمية أمريكا

أخبار تهمك

المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 11 ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أمريكا.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من 554 ألفا

الولايات المتحدة تعلن تجاوز عدد وفيات كورونا لـ 90 ألف حالة

تسجيل أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة: تجاوز حصيلة وفيات كورونا الـ 99 ألف حالة

أمريكا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 17,598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن