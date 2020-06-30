لأول مرة.. درة تتحدث عن مشوارها الفني

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قامت الفنانة درة بالتحدث عن طموحها، وأحلامها موضحة أن كل ما توصلت إليه كان من خلال الإعتماد عن نفسها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت درة في هذه التغريدة قائله: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير..ولكن ما حققته كان بالإعتماد على نفسي فقط..وهذا ما يجعله إنجازًا".



وكانت آخر أعمال درة السينمائية، مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"،وهو بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

