الكشف عن موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي بعد تجديد تعاقده

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى القاهرة يوم الإثنين القادم لاستكمال مهمته.

وكشف توفيق عن سبب تأخير عودة المدير الفني، وهو القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.


يذكر أن النادي الأهلي أعلن اليوم، الثلاثاء، عن تجديد عقد المدرب السويسري لموسم إضافي.

وكان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عادو للمشاركة في التدريبات وذلك بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف بطولة الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر والأهلي عودة فايلر استئناف بطولة الدوري

أخبار تهمك

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

المقاولون العرب يحذر طاهر محمد بسبب الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 9 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل .. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي "صور"

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

عاجل - فايلر يحسم تجديد تعاقده مع الأهلي

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

فايلر يطلب عودة هذا الثلاثي من الإعارة

عرض سويسري يهدد بقاء فايلر في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن