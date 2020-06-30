الكشف عن موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي بعد تجديد تعاقده

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى القاهرة يوم الإثنين القادم لاستكمال مهمته.





وكشف توفيق عن سبب تأخير عودة المدير الفني، وهو القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.









يذكر أن النادي الأهلي أعلن اليوم، الثلاثاء، عن تجديد عقد المدرب السويسري لموسم إضافي.



