بالتايجر.. مايا دياب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:36 م
مايا دياب
مايا دياب
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا، خلال الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير تايجر ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات أهمها تعليق رضوي الشربيني وكتبت "مذهل".

يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

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