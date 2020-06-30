الزراعة تكشف أبرز إنجازاتها خلال 6 سنوات (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه حدث تطور كبير في ملف الزراعة، حيث أن الدولة استطاعت أن تصل للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح في أقل من 6 سنوات.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة عبر "زوم"، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر استطاعت أن تصل للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، وتصل للمرتبة الثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف، وتصل للمرتبة الأولى عالميًا في إنتاج زيتون المائدة.





وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بمبادرات كثيرة لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه، والتوسع الرأسي والأفقي في الأراضي الزراعية.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



