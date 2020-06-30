إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:34 م
انجي المقدم
انجي المقدم
مي مرسي
شاركت الفنانة إنجي المقدم،متابعيها بصور تجمعها بإحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "المقدم" مهنئة صديقتها بعيد ميلادها، قائله "ان طالت المسافات.. مكانك هيفضل فى قلبى يا داودت الداودات.. سنة جديدة سعيدة يارب كلها صحة وسلامة وراحة بال.. كل سنة وانتى طيبة يا صاحبتى يا حبيبتى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، بجان بالفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولاقى إعجاب عدد كبير من الجماهير.
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها
إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها

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