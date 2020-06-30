عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يصدر مجموعة من القرارات الجديدة حول التليفونات المحمولة

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن ما يلي:

الإجراءات الجديدة لاعتماد انوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة

الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

- أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

- أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

- أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

- أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

- تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

- تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه)

أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه)

أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).

تأتي هذه الخطوة في إطار ما يصدره الجهاز من إجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصري.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم الإدارية المقررة لمقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات المعروضة علي الجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم الإدارية المقررة لمقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات المعروضة علي الجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول علي الخدمة التي يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول علي الخدمة التي يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز.

الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

​

قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة علي الجهاز مباشرة، مرفقا به:





كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة.

صورة كاملة من الشهادة الجمركية.

بوليصة الشحن.

فاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد).

قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني [email protected]





قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.





قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.





يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2020.