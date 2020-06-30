الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي.. لينك شغال | من هيئة التأمينات الاجتماعية





الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي تتصدر محرك بحث "جوجل" يوميًا، حث يريد المستفيدين معرفة قيمة العلاوة على المعاش من موقع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة المحافظات، وهذا في أعقاب قرار وزارة التضامن المصرية بشأن صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي لنحو مليونين ونصف المليون مواطن من المستفيدين من المعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص.





استعلام العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي





أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إجراء الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي والاسم وذلك من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمكن الدخول إليها في أي وقت من خلال شبكة الإنترنت والإطلاع على كافة تفاصيل صرف العلاوات خلال ثوان معدودة.





وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد كشفت عن مواعيد صرف دفعات العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي على النحو التالي ذكره في تلك السطور:





الدفعة الأولى: مع معاش شهر يوليو 2020.

الدفعة الثانية: مع معاش شهر أكتوبر 2020.

الدفعة الثالثة: مع معاش شهر يناير 2021.

الدفعة الرابعة: مع معاش شهر أبريل 2021.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.





خصصت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التضامن رابط مخصص من أجل إجراء الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التسهيل على كل المواطنين والمستفيدين من المعاشات والتأمينات وخاصة كبار السن منهم.





اضغط هنا . وقد جاء رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 على النحو التالي:





الجدير بالذكر بأن وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت بأن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي يتم باستخدام الرقم القومي أو الرقم التأميني الخاص بالشخص المستفيد من المعاشات والتأمينات في مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية.





سيبدأ اعمال صرف مستحقات العلاوات الخمس اعتباراً من صباح يوم الآربعاء القادم، والبحث لايهدأ لاجل الكشف عن مستحقات تلك العلاوات التي تأتي بشكل خاص لمساعدة الآسر الاكثر احتياجا اليها في علاوات تصل قيمتها الى 14% عن قيمة المعاش الآصلي.





تستمر عوامل الضغط على موقع وزارة التضامن الآجتماعي وذلك للاحتوائة على كشوفات المستفيدين من علاوات الخمس التي تصل قيمتها الى 14% من قيمة المعاش الاصلي، لذا بامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام وسوف نوافيكم بالحال باسماء المستفيدين.





يستمر عوامل بحث جوجل بالارتفاع حول موقع التضامن الآجتماعي للكشف والتحقق من قيمة العلاوات الخمس والتي من المقرر ان يستفاد من خلالها اكثر من 2.4 مليون مواطن مصري.





مازال موقع التضامن الآجتماعي يعمل على تلقي طلبات المواطن لمعرفة قيمة العلاوات الخمس لشهر يوليو 2020 والتي يعمل للاجل مساعدة المواطنين على اطلاعهم على قيمة تلك المستحقات استعداداً لصرفها بدءً من صباح يوم الغد الاربعاء اول ايام يوليو.



