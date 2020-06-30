الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي.. لينك شغال | من هيئة التأمينات الاجتماعية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي.. لينك شغال | من هيئة التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي تتصدر محرك بحث "جوجل" يوميًا، حث يريد المستفيدين معرفة قيمة العلاوة على المعاش من موقع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة المحافظات، وهذا في أعقاب قرار وزارة التضامن المصرية بشأن صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي لنحو مليونين ونصف المليون مواطن من المستفيدين من المعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص.

استعلام العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إجراء الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي والاسم وذلك من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمكن الدخول إليها في أي وقت من خلال شبكة الإنترنت والإطلاع على كافة تفاصيل صرف العلاوات خلال ثوان معدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد كشفت عن مواعيد صرف دفعات العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي على النحو التالي ذكره في تلك السطور:

الدفعة الأولى: مع معاش شهر يوليو 2020.
الدفعة الثانية: مع معاش شهر أكتوبر 2020.
الدفعة الثالثة: مع معاش شهر يناير 2021.
الدفعة الرابعة: مع معاش شهر أبريل 2021.
رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.

خصصت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التضامن رابط مخصص من أجل إجراء الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التسهيل على كل المواطنين والمستفيدين من المعاشات والتأمينات وخاصة كبار السن منهم.

وقد جاء رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 على النحو التالي: اضغط هنا.

الجدير بالذكر بأن وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت بأن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي يتم باستخدام الرقم القومي أو الرقم التأميني الخاص بالشخص المستفيد من المعاشات والتأمينات في مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية.

سيبدأ اعمال صرف مستحقات العلاوات الخمس اعتباراً من صباح يوم الآربعاء القادم، والبحث لايهدأ لاجل الكشف عن مستحقات تلك العلاوات التي تأتي بشكل خاص لمساعدة الآسر الاكثر احتياجا اليها في علاوات تصل قيمتها الى 14% عن قيمة المعاش الآصلي.

تستمر عوامل الضغط على موقع وزارة التضامن الآجتماعي وذلك للاحتوائة على كشوفات المستفيدين من علاوات الخمس التي تصل قيمتها الى 14% من قيمة المعاش الاصلي، لذا بامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام وسوف نوافيكم بالحال باسماء المستفيدين.

يستمر عوامل بحث جوجل بالارتفاع حول موقع التضامن الآجتماعي للكشف والتحقق من قيمة العلاوات الخمس والتي من المقرر ان يستفاد من خلالها اكثر من 2.4 مليون مواطن مصري.

مازال موقع التضامن الآجتماعي يعمل على تلقي طلبات المواطن لمعرفة قيمة العلاوات الخمس لشهر يوليو 2020 والتي يعمل للاجل مساعدة المواطنين على اطلاعهم على قيمة تلك المستحقات استعداداً لصرفها بدءً من صباح يوم الغد الاربعاء اول ايام يوليو.

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي.. لينك شغال | من هيئة التأمينات الاجتماعية

أخبار تهمك

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لعقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ أقل من ساعتين

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 8 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن