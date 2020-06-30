غدًا.. نادي "النادي" يستقبل أعضائه بعد عودة النشاط الرياضي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:40 م
أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
يفتتح نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر غدا الأربعاء، أبوابه لاستقبال أعضائه فى أول يوم لعودة النشاط الرياضي داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناءا على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادي بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى.

ويفتتح النادي أبوابه وفقا للأكواد التى أعلنها الدكتور أشرف صبحي فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضي، تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

وقام مجلس الامناء المكلف بادارة النادى بتخصيص بوابات خاصة لتعقيم الأعضاء لدى دخول النادي وكذلك أجهزة الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة، والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات، والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الأماكن أولا بأول.

وتجهز شركة التسويق بنادي النادي العديد من المفاجآت للأعضاء فى أول يوم للعودة بعد جائجة كورونا التى تسبب فى توقف العديد من الانشطة الرياضية طوال الأشهر القليلة الماضية.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد افتتح الفرع الأول من سلسلة أندية النادى فى السادس من أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة. 

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت،14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و20 م.

ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية.

قرارات الحكومة بعودة الحياة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي بدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت الماضي ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).

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