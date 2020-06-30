كشف حساب الدور الثاني لمجموعة القاهرة قبل توقف كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر

أقيمت 6 جولات في منافسات الدور الثاني، من الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني، المتوقف بسبب فيروس كورونا، بمجموعة القاهرة، حيث أقيم 36 مباراة، ويتبقى خمسة جولات على ختام الموسم.

 

ويقدم الفجر الرياضي أرقام مجموعة القاهره، خلال الدور الثاني:

 

شهدت مباريات الجولة الأولى، من الدور الثاني، إحراز 10 أهداف، مقابل 14 هدف بالجولة الثانية، و19 هدف، بالثالثة، فيما أحرز11 هدف، بالجولة الرابعة، بجانب 11 هدف، بالخامسة، و11 هدف بالجولة السادسة، التي أقيمت قبل توقف النشاط.

 

أقيمت 36 مباراة، تحقق خلالهم، 9 تعادلات، إيجابية، و6 تعادلات سلبيه، بينما تحقق الفوز في 21 مباراة.

 

أكبر فوز في الدور الثاني، كان في الجولة الثالثة، عندنا تغلب الداخلية سويف على الزرقا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

 

تم إحراز 76 هدفًا، خلال جميع مباريات الدور الثاني، حيث سجل الداخلية 11 هدف، بالدور الثاني، وسيراميكا 5 أهداف، ومنتخب السويس 6 أهداف، والترسانة 5 أهداف، والنجوم 9 أهداف، والقناة 3 أهداف، والمريخ 9 أهداف، والزرقا 5 أهداف، وشبين 4 أهداف، وبتروجت 8 أهداف، والنصر 9 أهداف، وكوكاكاكولا هدفين فقط.

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