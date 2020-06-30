داليا مصطفي في احدث ظهور لها: "أحلي بلاد الدنيا بلدي مصر"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بالصورة في المركب وسط البحر، وعلقت علي الصورة قائله: "شجع سياحة بلدك أحلي بلاد الدنيا بلدي مصر أم الدنيا".


يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير"، وقامت بتجسيد دور ريم، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة حول خلافات الإرث.


ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة لوسي وسوسن بدر ودينا المصري وسناء يوسف ومجدي كمال وطارق صبري، والمسلسل من إخراج محمد النقلي.
داليا مصطفي في احدث ظهور لها: "أحلي بلاد الدنيا بلدي مصر"
داليا مصطفي في احدث ظهور لها: "أحلي بلاد الدنيا بلدي مصر"

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