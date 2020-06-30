أحمد موسى: سلطان ومحسوب وماضي طالبوا مرسي بالتخلص من قيادات الجيش (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر في عهد جماعة الإخوان كانت مختطفة لمدة عام كامل، معقبا: "«طوبة واحدة لم يتم بنائها في عهد الإخوان، لأنهم جاءوا لتمكين أنفسهم في الحكم دون الاهتمام بالبناء والتنمية".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، في تغطية خاصة لقناة "صدى" البلد للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مساء الثلاثاء، أن الإخوان كانوا يحذفون المقالات التي لا تعجبهم، لافتا إلى أنه تم حذف 5 مقالات له في الأهرام.





ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لرجال الشرطة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، لدورهم الكبير في ذلك الوقت.

وأردف موسى، "3 عيال من حزب الوسط ذهبوا لمحمد مرسي كي يتخلص من قيادات القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن الثلاثة هم عصام سلطان الموجود في السجن حاليا، وأبو العلا ماضي، في منزله حاليا، وأخير محمد محسوب الهارب في الخارج.



وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو لمقتطفات من معارضته لنظام الحكم الإخواني خلال فترة حكمهم في الفترة بين 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013..



وقال، أنه خرج على الهوء ظهر يوم الثلاثين من يونيو 2013 ومعه كارت أحمد كدليل على انتهاء حكم الإخوان.







