مندوب روسيا: على جميع الأطراف الالتزام ببنود الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:25 م
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
وكالات
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض".

وجاء ذلك تعليقا على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، حول تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران بعد انقضاء سريانه في أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الخاص برفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول برنامج طهران النووي الموقع في عام 2015.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزمارى ديكارلو، أن إيران تواصل خرق قرار حظر السلاح وإرسال الأسلحة إلى بعض دول المنطقة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في كلمتها أمام الجلسة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السعودية في العام الماضي إيرانية الصنع.


وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن انتشار التسلح النووي يشكل تهديدًا للسلم العالمي. 

 وأعرب عن قلقل أوروبا بشدة من سعي إيران لتخزين كميات اليورانيوم المشع بشكل يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي

ودعا إيران إلى وقف أنشطتها النووية والوفاء بالتزاماتها بشكل فوري.

من جانبه، رأى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران يعني تحويل طهران إلى تاجر سلاح دولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في كلمته أمام الجلسة، إن إيران ستستغل رفع حظر الأسلحة لدعم جماعات إرهابية في المنطقة. 

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