بالأبيض.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مي بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية زي باللون الأبيض واعتمدت علي الشعر المموج المنسدل علي كتفيها، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قمر يا قلبي " وأضاف آخر"منورة يا روحي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بحبك يا ميوش ".





يذكر أن أخر أعمال مي سليم ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداث في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أماني كامل وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.