تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ ٥٣٤ حالة إزالة واسترداد ١٩ فدانا و١٨ قيراطا علي مستوي المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار حملات إزالة التعديات وان اجمالى ماتم إزالته ٥٣٤ حالة تعدى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ والجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلي استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ومراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة ٤ حالات تعدى بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف محافظ الدقهلية ان اجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل إلى ٥٣٤ حالة تعدى، منهم ٢٧٥ حالة تم إزالتها على الاراضى الزراعية - ٤٣ حاله تعدى على أملاك الدولة- ١٥حاله تعدى بالبناء - و٢٠١ حالة من مخالفات رخص البناء.

وأشار المحافظ إلى استعادة ١٩ فدان و١٨قيراط و١١ سهم ارض زراعية و٢١٩٩٦ متر مربع ارض أملاك دولة أو ارضى تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، مشيرا أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.

تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)
تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)
تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)
تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)
تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)
تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية قرار ازالة عبد الفتاح السيسي حملات ازالة التعديات ايمن مختار

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

منذ 41 دقيقة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ ساعتين

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يأمر بإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية ‏وإزالة كافة الإشغالات تحقيقاً للإنضباط

تفاصيل إزالة 73 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)

إزالة 343 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في الدقهلية "صور"

تنفيذ 405 حالات إزالة تعديات على أراضي الدولة بالدقهلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

07:30 م

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

07:34 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن