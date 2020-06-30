تنفيذ 534 قرار إزالة بمحافظة الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ ٥٣٤ حالة إزالة واسترداد ١٩ فدانا و١٨ قيراطا علي مستوي المحافظة.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار حملات إزالة التعديات وان اجمالى ماتم إزالته ٥٣٤ حالة تعدى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ والجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون.





جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار محافظ الدقهلية إلي استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ومراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أنه تم إزالة ٤ حالات تعدى بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية.





وأضاف محافظ الدقهلية ان اجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل إلى ٥٣٤ حالة تعدى، منهم ٢٧٥ حالة تم إزالتها على الاراضى الزراعية - ٤٣ حاله تعدى على أملاك الدولة- ١٥حاله تعدى بالبناء - و٢٠١ حالة من مخالفات رخص البناء.





وأشار المحافظ إلى استعادة ١٩ فدان و١٨قيراط و١١ سهم ارض زراعية و٢١٩٩٦ متر مربع ارض أملاك دولة أو ارضى تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.





وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، مشيرا أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.



