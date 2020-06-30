راشفورد يقود تشكيل مانشستر يوناتيد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : دي خيا.





خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.





خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.





خط الهجوم : ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال - جرينوود.



