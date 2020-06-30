في عهد السيسي.. 7 مؤتمرات للشباب وتوصيات تطبق على أرض الواقع

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية اهتماما ملحوظا بالشباب، عن طريق المؤتمرات لتكون منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد الذي يطمح لتحقيق مستقبل أفضل لدولته، بالإضافة إلى الاهتمام بطرح المبادرات المختلفة.





وترتكز أهداف مؤتمرات الشباب، في تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية؛ بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معًا، عن طريق عرض القضايا الخاصة بهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، طرح الحلول وفقًا لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم.





وتستعرض "الفجـر" مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٦





المؤتمر الأول في شرم الشيخ





عُقدت فعاليات المؤتمر في مدينة شرم الشيخ في 25 أكتوبر 2016 وخرج بعدة توصيات من أهمها:





1- تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.





2- تنسيق رئاسة الجمهورية مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.





3- التنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب.





4- تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب بالإنتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.





المؤتمر الثاني بأسوان





انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة أسوان في يناير 2017، وكان من ضمن التوصيات:





1- إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر.





2- إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال ستة شهور.





3- استمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة،ذ





4- زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.





5- الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمسة مراحل متتالية، والذي يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.





6- تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى.





المؤتمر الثالث بالإسماعيلية





انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة الإسماعيلية في أبريل 2017. وكانت التوصيات كالتالي:





1- إعلان 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة





2- تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.





3- إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص.





4- تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.





5- البدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.





المؤتمر الرابع بالإسكندرية





انعقدت فعاليات المؤتمر في مدينة الإسكندرية في يوليو 2017 وكانت توصياته كالتالي:





1- دعم الدولة الكامل لمنتدى شباب العالم.





2- البدء الفوري في طرح مناطق استثمارية في محافظة كفر الشيخ قبل نهاية العام، ما يتيح 250 فرصة عمل.





3- إعداد كيان ثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء بورصة زراعية في وادي النطرون بالبحيرة خلال عام.





المؤتمر الخامس بالقاهرة





انعقدت فعاليات المؤتمر في فندق الماسة بمحافظة القاهرة في مايو 2018، وأصدر الرئيس عفو رئاسي عن 332 محبوسًا من الشباب قبيل انطلاق المؤتمر بأيام قليلة نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك.





المؤتمر السادس بجامعة القاهرة





انعقدت فعاليات المؤتمر في جامعة القاهرة في يوليو 2018، خرج بالتوصيات التالية:





1- إعلان عام 2019 عامًا للتعليم.





2 - إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم الجديد.





3 - تخصيص 20 % من المنح الدراسية داخل وخارج مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.





4- إنشاء مركز وتدريب المعلمين للتعليم الفني طبقًا للمعايير الدولية، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقا للمعايير الدولية.





5- تكليف مجلس الوزراء بربط خطط الجامعات باحتياج الدولة.





6 - إنشاء حضانات للإبداع والابتكار، تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات؛ لتوفير الدعم للشباب المبدعين في كل المجالات.





المؤتمر السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة





انعقدت فعاليات المؤتمر في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2019، وخرج بالتوصيات التالية:





1- تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتيجة التسويق الحكومي.





2- تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.





3- تكليف رئاسة الوزراء ببحث التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب.





4- تحويل نموذج محاكاة الدولة الي حالة حوار تكون على اتصال دائم مع الحكومة.





5- إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا.





6- تكليف الحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين.



