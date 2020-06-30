عاجل.. التفاصيل الكاملة لعقد فايلر الجديد مع الأهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
أعلن  مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إغلاق ملف التجديد مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء حالة الجدل حول إمكانية رحيل المدرب مع نهاية الموسم الجارى.

وأكد  أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى، أن فايلر وقع على عقد رسمى لمدة موسم إضافى بنهاية موسم 2021، كما أنه سيعود إلى القاهرة عائدًا من سويسرا يوم الاثنين القادم، بعد حصوله على اجازة، لزيارة عائلته.

وإليكم تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي 

- عقد رينيه فايلر فى الموسم الواحد يصل إلى 188 ألف دولار شهريًا، بينما سيتقاضى باقى أعضاء الجهاز المعاون للمدرب السويسرى 44 ألف دولار، مقسمة بين ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس الفريق وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال.

-وضع الأهلي عدة شروط فى العقد الجديد مع فايلر، أهمها وجود شرط جزائى قيمته 6 أشهر كاملة فى حالة فسخ التعاقد من جانب المدرب السويسرى ورحيله لتدريب أى نادٍ أوروبي.

- حالة رحيله لتدريب نادى خليجي فى الإمارات أو السعودية أو الانتقال لتدريب نادى محلى داخل الدورى المصرى فأنه سيقوم بدفع راتب موسم كامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقد فايلر مع الاهلي عقد فايلر المكاني ادارة الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 9 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 8 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

منذ 40 دقيقة

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ ساعتين

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعتين

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أول ظهور للمدرب رينيه فايلر في الأهلي (صور)

رينيه فايلر "أبيض" في أول ظهور بالأهلي (صور)

صورتان تكشفان الفارق الرهيب بين القطبين في تقديم فايلر وميتشو

عمرو محب مترجما للمدرب رينيه فايلر

رينيه فايلر "مبهور" بالأهلي

عاجل.. أول رد من الأهلي على اتهامات الزمالك ضد رينيه فايلر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

07:30 م

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

07:34 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن