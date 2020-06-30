عاجل.. التفاصيل الكاملة لعقد فايلر الجديد مع الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إغلاق ملف التجديد مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء حالة الجدل حول إمكانية رحيل المدرب مع نهاية الموسم الجارى.





وأكد أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى، أن فايلر وقع على عقد رسمى لمدة موسم إضافى بنهاية موسم 2021، كما أنه سيعود إلى القاهرة عائدًا من سويسرا يوم الاثنين القادم، بعد حصوله على اجازة، لزيارة عائلته.





وإليكم تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي





- عقد رينيه فايلر فى الموسم الواحد يصل إلى 188 ألف دولار شهريًا، بينما سيتقاضى باقى أعضاء الجهاز المعاون للمدرب السويسرى 44 ألف دولار، مقسمة بين ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس الفريق وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال.





-وضع الأهلي عدة شروط فى العقد الجديد مع فايلر، أهمها وجود شرط جزائى قيمته 6 أشهر كاملة فى حالة فسخ التعاقد من جانب المدرب السويسرى ورحيله لتدريب أى نادٍ أوروبي.



