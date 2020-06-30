حزب الشعب عن جلسة مجلس الأمن: مصر أجهضت هدف أثيوبي

عقب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على أحداث جلسة مجلس الأمن أمس بشأن ملف سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية المصري.





وقال "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إن مصر أجهضت هدف كانت تسعى أثيوبيا لتحقيقه، وهو أن يخرج مجلس الأمن من الملف ليكون الأمر إقليميا فقط.





وشدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، على أهمية أن يظل مجلس الأمن عنصرا فاعلا في ملف سد النهضة، ولا يخرج من المعادلة، وذلك ليكون عنصرا ضاغطا على الأطراف، ويحول دون إضاعة أي فرصة للحل.





وفيما يلي جزء من كلمة سامح شكري وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، حيث قال إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.





وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.





وتابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".





وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.





وجاءت كلمة وزير الخارجية سامح شكري التالي النحو التالي:





"السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة





رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020،





السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن،





الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا،





أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة.





كما أتوجه بالشكر للسيدة روز ماري دي كارلو وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها.





فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطرًا داهمًا وعدوًا خبيثًا حصد عددًا يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية.





فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي.





السيد الرئيس،





إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.



