السنغال تسجل 95 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:57 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة بالسنغال، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 6693 حالة، في حين تماثل 4431 مصابا إلى الشفاء.

 

وأوضحت الصحة السنغالية وفاة 4 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات من الفيروس 112 منذ بدأ ظهور الفيروس داخل البلاد.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,500 مليون إصابة، بينهم أكثر من 510 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,727 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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