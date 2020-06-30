سوسن بدر في أحدث إطلالتها "لو بطلنا نحلم نموت"





يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها بدور شيرا في مسلسل ''النهاية" الذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة بإطلالة ساحرة ، وعلقت على الصورة قائله: "حبة صبر ، حبة حماس يبقي الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، أنا بحب الصورة جداً".