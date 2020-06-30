خالد صديق: الهجرة الداخلية أهم أسباب ظهور العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف العشوائيات مرتبط بأشياء كثيرة في جميع الملفات في البلد.





وأشار "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور"، إلى أن الهجرة الداخلية من الأسباب الرئيسية لظهور العشوائيات في مصر.





وأوضح أن هناك محافظات جاذبة للمواطنين مثل؛ القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، وغيرها، وأن هناك محافظات طاردة للمواطنين مثل؛ سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم، وغيرها.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



