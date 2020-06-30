قرار إداري من مجلس الأهلي تجاه فايلر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قام مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه ظهر اليوم باعتماد تجديد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات.

واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله ، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الثلاثاء تجديد عقد فايلر لمدة موسم بعد النجاحات التي حققها المدرب السويسري.

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