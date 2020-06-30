عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً جديداً خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على هامش مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بجميع النشاطات الرياضية داخل النادي بالفترة الحالية.





ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.





وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.





وفي سياق أخر حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاتصال الهاتفي بمؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.





وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.