في الذكري الأولى لوفاته.. أرملة عزت أبو عوف تكشف كواليس آخر أيامه

في البداية حديثنا عن كواليس ايامة الأخيرة

من الفنانين التي كانت تسأل دائما عنه في الفترو الأخيرة

هل هناك فنان معين كان قريب لقلب عزت ابو عوف

كلاكل الفنانين الذين عمل معهم سواء داخل الوسط الفني او خارجه.





كيف كان يختار عزت ابو عوف أعماله وهل كنتي تساعدي في الاختيار؟



عزت يحب أن انا اقراء له و احكيله القصه و لو عجبته يعود هو يقراء بنفسه.





ماهي هوايات عزت ابو عوف غير التمثيل ؟



اولا نصف روحه وهي المزيكا و العزف علي الارج داخل المنزل، ثانيآ السباحة ورياضه المشي.



هل هناك أعمال شارك بها وكان ندمان عليها ؟



لم يندم علي اي عمل حتي لو كان اقل مستوي

لأنه بيستمتع بعمله وخصوصا اذا كان العمل مع اصدقاءه.



هل عرض عليه أعمال ولم يستطيع تصويره بسبب مرضه



بالطبع أتعرض عليه فيلم "الفلوس"مع المطرب تامر حسني، وكان سعيدآ للعمل معه بعد نجاح افلام عمر وسلمى.





ماهي اكثر الأكلات التي كان يحبها وهل كان يدخل المطبخ؟



"حبيبي مكنش بيعرف اي حاجه عن المطبخ

اي حاجه بيحبها كان بيطلوبها مني لانه بيحب ياكل من ايدي بالذات الشربه والسلطات".





ما الرسالة التي توجهيها للفنان الراحل عزت ابو عوف ؟



أحب أقوله إنه وحشني جدا ومفتقداه وأن الدنيا كلها فاضية من غيره.

تحل علينا غدا الأربعاء الموافق 1 يوليو أول ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 70.تواصل الفجر الفني مع أميرة أبو عوف، زوجة الراحل عزت ابوعوف، لتكشف لنا جانب مختلف عن حياتة، وعن المعاناه التي كان يعيشها الفترة الأخيرة من حياتة بسبب المرض.الحقيقه كانت الفترة الأخيرة صعبه للغاية"احساس قلقي عليه و طول الوقت بطمنه، هو حبيبي كان قلقان جدا من المرض"، وكانت كلماته الأخيرة هي " انا مش خايف من الموت انا خايف من تعب المرض.كان يحرص العديد من أصدقائه الفنانين التي تطمئن عليه إلى أنه قبل دخوله المستشفى رفض الزيارة من الجميع لأنه كان "خايف يشوف في عين حد انه صعبان عليه".وكانت الفنانة يسرا دائما تتحدث إليه يوميا، وأيضا الفنانة نبيلة عبيد كانت تأتي له دائما إلى المنزل كما أن الفنان محمود قابيل، بصفة الأخ مش الصديق الفنانة سهير عبد القادر، والفنانة نهال عنبر ودلال عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.