عودة الحياة.. تعرف على خريطة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران في شهر يونيو جدول رحلات إستثنائي لعدد من الوجهات الأوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وغيرها في الفترة من 16 يونيو إلى 30 يونيو، ومن المقرر طبقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه إعتبارًا من الغد 1يوليو2020 تعود حركة الطيران بشكل تدريجي وطبيعي كما أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن خريطة الرحلات الجوية خلال شهر يوليو في قارة أوروبا وقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أمريكا الشمالية بالإضافة إلى مدينة في الصين.





وترصد بوابة " الفجر" خريطة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر اليوم وشهر يوليو القادم ابتداءًا من الغد في السطور التالية:





تضمن جدول الرحلات الإستثنائية والقادمة من بعض الدول الأوروبية إلى مصر اليوم 30 يونيو 2020 رحلتان من مطار مالبينسا الدولي من مدينة ميلانو الإيطالية إلى مطار القاهرة الدولي وصلت الرحلة الأولى إلى مطار القاهرة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا اليوم والرحلة الثانية في الساعة 6 و10 دقائق مساءًا اليوم.





ومن جانبه أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدي زكريا أنه من المقرر إستئناف الرحلات الجوية من جديد بشكل طبيعي من يوم 1 يوليو القادم وتشغيل رحلات دولية إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية ورحلات طيران إلى مدينة جوانزو بالصين.





وأوضح الطيار رشدي زكريا أن خطة الشركة الوطنية مصر للطيران تبدأ في الأسبوع الأول بانطلاق رحلات طيران إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي: "أمستردام – أثينا – بروكسل - بودابست - باريس - روما - ميلانو - لندن - فرانكفورت - ميونخ- برلين - فيينا -إسطنبول"، إلى جانب رحلات سيجرى إضافتها على مدار الأسابيع القادمة إلى:" برشلونة - كوبنهاجن - جنيف – مدريد" كما ستضاف رحلات الأسابيع القادمة إلى " دار السلام".





وتابع " زكريا" أنه ستنطلق رحلات طيران إلى 3 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي: "دبي - أبو ظبي - الشارقة - بيروت" و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي:" واشنطن - نيويورك - تورونتو" إلى جانب انطلاق رحلات طيران إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى وهي مدينة جوانزو بالصين بدءًا من يوم 8 يوليو الشهر القادم.



