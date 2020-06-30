قصور الثقافة تنظم حملات توعية بالوادى الجديد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:50 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
الفجر الفني
فى إطار حرص قصور الثقافة ومحافظة الوادى الجديد على سلامة وأمن المواطنين وأبناء المحافظة والتنسيق بين فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى ، المحافظة ، ومديرية الأمن ومديرية الصحة  ، تم تدشين حملة توعوية للتعايش فى ظل جائحة فيروس كورونا وإستمرار العمل والحياة والحفاظ على سلامة المواطنين .

لذا قام فرع ثقافة الوادى الجديد بالعديد من حملات التوعية من خلال مكبرات صوت محملة على سيارات الفرع تجوب مدن الداخلة والخارجة ، الفرافرة ، موط ، باريس .وقد لاقت هذه الحملات إقبال جماهيرى كبير من أهالى المحافظة والهيئات الحكومية ، وكيانات المجتمع المدنى .  

ويأتى ذلك فى إطار المشاركة الإجتماعية والتوعية والإرشادات التى تقوم بها قطاعات وزارة الثقافة تجاه المجتمع والمواطنين .ومن هذه الإرشادات ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والإلتزام بها فى جميع الأماكن التى تتردد عليها . الإبتعاد عن التدخين . تطهير جميع الأسطح بالكلور المخفف بالماء ، وفى مكان العمل حافظ على وجود مسافات آمنه بينك وبين الآخرين وارتداء الكمامة وتعقيم الأيدى بإستمرار . عدم لمس العين او الانف والفم مع مراعاة إتباع إرشادات التغذية السليمة.

وتنازل الخضروات والفاكهه لتقوية جهاز المناعة ضد الفيروس . وفى المساجد التزم بسجادتك ، والكحول ، والمسافات المقررة ، حافظ على التباعد الجسدى 1 متر على الأقل .

وتنفيذا لتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة  والتنسيق مع إقليم وسط الصعيد الثقافى بتنفيذ الإجراءات الإحترازية لإستقبال الجمهور وبدء الفعاليات والأنشطة الثقافية اعتبارا من منتصف يوليو كما جاء فى توجيهات وزارة الثقافة .

ومن تلك الإجراءات خطة تعقيم دورى لجميع المواقع الثقافية على مدار الأسبوع ومخطط تنظيم مقاعد المسارح والمكتبات وقاعات الأنشطة الثقافية الفنية والأدبية بما يحقق التباعد ويحافظ على سلامة رواد المواقع الثقافية من الجمهور والعاملين بها ، ووضع إرشادات ولافتات على الطرقات والممرات لتوجيه الجمهور الوافد للمواقع الثقافية .

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