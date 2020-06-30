في ذكرى الثورة.. أحمد موسى يطلق هاشتاج "الفرسان ازاحوا الخرفان" (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:49 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "الفرسان ازاحوا الخرفان"، في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، معلقًا: "من شارك في ثورة 30 يونيو عليه أن يفخر في الذكرى السابعة لأعظم ثورات الكون".

وقال "موسى" خلال "تغطية خاصة، عبر قناة"صدى البلد"، مساء الثلاثاء في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن مصر لم تشهد ثورة عبر تاريخها بهذا العدد الحاشد وأن سنة واحدة كانت كفيلة للثورة على الإخوان الإرهابيين.

وتابع أن أحكام التنظيمات الإرهابية هي عدم ترك الحكم بمجرد الوصول إليه وكانوا يخططون لذلك لولا انحياز القوات المسلحة للشعب المصري.

وعرض موسى مجموعة من اللقطات لملايين المصريين في الميادين مؤكدا أنهم استمروا منذ 28 يونيو وحتى 5 يوليو.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع كانت واضحة في إبريل بأنه لن يسمح بتهديد الشعب المصري.


وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

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