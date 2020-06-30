في ذكرى الثورة.. أحمد موسى يطلق هاشتاج "الفرسان ازاحوا الخرفان" (فيديو)

أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "الفرسان ازاحوا الخرفان"، في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، معلقًا: "من شارك في ثورة 30 يونيو عليه أن يفخر في الذكرى السابعة لأعظم ثورات الكون".





وقال "موسى" خلال "تغطية خاصة، عبر قناة"صدى البلد"، مساء الثلاثاء في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن مصر لم تشهد ثورة عبر تاريخها بهذا العدد الحاشد وأن سنة واحدة كانت كفيلة للثورة على الإخوان الإرهابيين.





وتابع أن أحكام التنظيمات الإرهابية هي عدم ترك الحكم بمجرد الوصول إليه وكانوا يخططون لذلك لولا انحياز القوات المسلحة للشعب المصري.





وعرض موسى مجموعة من اللقطات لملايين المصريين في الميادين مؤكدا أنهم استمروا منذ 28 يونيو وحتى 5 يوليو.





وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع كانت واضحة في إبريل بأنه لن يسمح بتهديد الشعب المصري.





