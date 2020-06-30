ضمن لقاءات مركز السينما العربية.. الناقد عصام زكريا والمخرج صهيب قسم الباري يتحدثان عن الأشجار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية عن فيلمه الحديث عن الأشجار، يستضيف الناقد المصري عصام زكريا المخرج السوداني صهيب قسم الباري ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام، وسوف يتم اللقاء يوم الخميس 2 يوليو المقبل، الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش.

 

موعد الحلقة الخامسة من لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:

مصر والسودان: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

سوريا والسعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

 

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

 

صهيب قسم الباري مخرج سوداني شاب، لفت الأنظار إليه بعد أن فاز فيلمه الوثائقي الحديث عن الأشجار بجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كذلك فاز بـجائزة الجمهور في المهرجان نفسه، وامتدت جوائزه ليفوز بأفضل وثائقي في مهرجان الجونة السينمائي وأيام قرطاج السينمائية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل وثائقي في مهرجان بالم سبرينغز، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

 

عصام زكريا ناقد مصري وكاتب صحافي وباحث، يكتب للعديد من الإصدارات والدوريات العربية، كذلك له 10 مؤلفات عن السينما العربية والأجنبية. يرأس زكريا حالياً مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وكان قد شغل عضوية لجنة التحكيم في عدد كبير من المهرجانات الدولية والمحلية. خلال مسيرة زكريا، ترأس تحرير مجلة نظرة، ودرَّس السينما في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومدرسة سمات، وستوديو عماد الدين بالقاهرة.

 

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق  المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما  العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

 

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

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