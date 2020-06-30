بعد عودتهم للعمل.. إمارة الفجيرة الإماراتية تجري فحوصات كورونا لموظفيها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر

أعلنت الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” للعاملين كافة في حكومة الفجيرة، وذلك في مبنى الديوان الأميري بعد عودتهم إلى العمل للتأكد من سلامتهم .


وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة: “إنه بناء على توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة النابعة من حرصه على العناية بموظفي الدوائر الحكومية في الفجيرة ومتابعة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتوفير أعلى درجات السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا جاء قرار تنفيذ الفحص لموظفي حكومة الفجيرة كافة من مواطنين ومقيمين”.

 

وأكد الضنحاني الاستجابة الكبيرة من قبل الدوائر الحكومية في الفجيرة عبر إرسال موظفيها، وإجراء الفحص، ما يساعد على تحقيق السلامة العامة والتأكد من خلو جميع العاملين من الفيروس.. لافتاً إلى أهمية الدعم والجهود الكبيرة التي توفرها حكومة الفجيرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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