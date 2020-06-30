تحديد موعد الميركاتو في إسبانيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تحديد مواعيد فتح سوق الإنتقالات الصيفية والشتوية في إسبانيا علمًا بأن الدوري الإسباني في الموسم الحالي سينتهي يوم 19 يوليو.

وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن سوق الإنتقالات الصيفية سوف يفتح في الرابع من أغسطس المقبل وسيستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن سوق الإنتقالات الشتوية سوف يفتح في الرابع من يناير 2021 على أن يستمر حتى الأول من فبراير 2021.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الأندية الإسبانية لن تستطيع الإعتماد على اللاعبين الجدد في ما تبقى من مبارياتها في بطولة دوري أبطال أوروبا علمًا بأنه سوف يتم إستئناف البطولة في السابع من أغسطس المقبل.

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